Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Straftaten auf einen Streich

Sömmerda (ots)

Am Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizei Sömmerda einen 37 Jahre alten Mann mit seinem Pkw Opel in Sömmerda. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluß stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren führte der Mann eine geringe Menge Amphetamin und Cannabis mit sich. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Im Weiteren wurde auch seine Wohnung und seine Garage durchsucht, da der Verdacht bestand, dass er dort noch weitere Drogen lagert. Bei der Durchsuchung konnte dann weiteres getrocknetes Cannabis und vier Cannabispflanzen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Außerdem wurden als Zufallsfund in der Garage des Mannes ein entwendetes Moped S 51 festgestellt, welches Anfang des Jahres als entwendet angezeigt worden war. Das Moped konnte sichergestellt werden und wartet nun daruf wieder seinem rechtmäßigen Eigentümer übergeben zu werden. Zur Herkunft des Mopeds äußerte sich der Mann nicht. Der 37 Jahre alte Mann muss sich nun wegen verschiedener Delikte strafrechtlich verantworten. Abschließend wurde noch sein Pkw Opel sichergestellt, da er in der Vergangenheit mehrmals ohne Fahrerlaubnis mit diesem Auto unterwegs war. (FR)

