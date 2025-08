Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in die im zweiten Stock liegende Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Werrastraße in Meiningen ein. Der Einbrecher entwendete anschließend Uhren, Schmuck und andere Gegenstände im Wert von ca. 1.400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0201635/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell