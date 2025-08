Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der A29 - 18-Jähriger angehalten

Sande (ots)

Am Sonntagabend, den 3. August 2025, wurde der Polizei durch einen Zeugen gemeldet, dass eine männliche Person in Oldenburg einen Pkw Opel besetzt habe und sich auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Norden befinde, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei.

Ein Streifenwagen der Polizei Varel konnte das betreffende Fahrzeug im Bereich Sande anhalten und kontrollieren. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrzeugführer aus Oldenburg tatsächlich keine Fahrerlaubnis besitzt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell