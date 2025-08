POL-WHV: Fahrzeugbrand nach Tankvorgang - keine Verletzten

Wilhelmshaven (ots) - In der Nacht von Freitag, den 1. August 2025, auf Samstag, den 2. August 2025, kam es im Stadtgebiet Wilhelmshaven zu mehreren Bränden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zunächst in der Virchowstraße sowie in der Schulstraße Brände von Müllcontainern gemeldet. Im weiteren Verlauf wurden auch am Börsenplatz und an der Gerichtsstraße ...

mehr