Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mehrere Brände in der Nacht zum Samstag im Stadtgebiet Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Freitag, den 1. August 2025, auf Samstag, den 2. August 2025, kam es im Stadtgebiet Wilhelmshaven zu mehreren Bränden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zunächst in der Virchowstraße sowie in der Schulstraße Brände von Müllcontainern gemeldet. Im weiteren Verlauf wurden auch am Börsenplatz und an der Gerichtsstraße weitere Brandstellen festgestellt. An der Kreuzung Bremer Straße / Mozartstraße kam es zudem zu einem weiteren Brand von Unrat. In der Tonndeichstraße wurde ein Pkw durch Feuer erheblich beschädigt. Ein weiterer Containerbrand ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Mühlenweg.

Alle Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nach derzeitigen Informationen nicht verletzt. Die spezialisierten Brandermittler der Polizei Wilhelmshaven haben Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Brandorten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell