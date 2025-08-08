PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Moped

Schmalkalden (ots)

Am 07.08.2025 gegen 17.00 Uhr befuhr ein Pkw mit Anhänger die Gothaer Straße in Schmalkalden in Richtung Floh-Seligenthal. Eine 17jährige Mopedfahrerin befuhr die gleiche Straße in entgegengesetzte Richtung. Aus ungeklärter Ursache löste sich plötzlich der Anhänger vom Pkw und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit der Mopedfahrerin. Hierbei wurde die 17jährige leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Moped fing bei dem Zusammenstoß Feuer. Dieses konnte schnell gelöscht werden, so dass zu keinen weiteren Schäden kam. Allerdings ist das Moped jetzt schrottreif.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 08:10

    LPI-SHL: Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

    Waldau (ots) - Am 07.08.2025 gegen 10:30 Uhr kam es in der Ortslage Waldau zu einem Auffahrunfall. Eine VW-Fahrerin fuhr auf einen abbremsenden Skoda auf. Die Verursacherin sowie ein mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort, jedoch war der Transport ins Krankenhaus nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils ca. 5000 Euro. ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:55

    LPI-SHL: Dreister Betrugsversuch

    Zella-Mehlis (ots) - Mittwochvormittag rief eine Seniorin bei der Polizei an und teilte mit, dass sie im Laufe des Dienstags Anrufe mit unterdrückter Nummer von einem vermeintlichen Sicherheitsdienstmitarbeiter einer Bank aus Erfurt hatte. Der Mann versuchte ihr glaubhaft zu machen, dass unberechtigt 5.000 Euro von ihrem Konto abgebucht worden seien und er das Geld zurückholen kann. Die Frau legte daraufhin auf, was den Betrüger jedoch nicht davon abhielt, die Seniorin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren