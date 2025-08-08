Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Moped

Schmalkalden (ots)

Am 07.08.2025 gegen 17.00 Uhr befuhr ein Pkw mit Anhänger die Gothaer Straße in Schmalkalden in Richtung Floh-Seligenthal. Eine 17jährige Mopedfahrerin befuhr die gleiche Straße in entgegengesetzte Richtung. Aus ungeklärter Ursache löste sich plötzlich der Anhänger vom Pkw und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit der Mopedfahrerin. Hierbei wurde die 17jährige leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Moped fing bei dem Zusammenstoß Feuer. Dieses konnte schnell gelöscht werden, so dass zu keinen weiteren Schäden kam. Allerdings ist das Moped jetzt schrottreif.

