Ratzeburg (ots) - Bereits am 27.06.2025 ist es in der Bahnhofstraße in Bargteheide zu einem versuchten Raub gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich gegen 12.30 Uhr eine 80-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator fußläufig in der Bahnhofstraße. Sie ging vom Kreisverkehr aus kommend in ...

mehr