Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Überfallenes Opfer so traumatisiert, dass Raubtat erst jetzt angezeigt wurde - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

Bereits am 27.06.2025 ist es in der Bahnhofstraße in Bargteheide zu einem versuchten Raub gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich gegen 12.30 Uhr eine 80-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator fußläufig in der Bahnhofstraße. Sie ging vom Kreisverkehr aus kommend in Richtung Bahnhof, als ihr ein unbekannter Mann direkt entgegen kam.

Kurz nachdem der Unbekannte an der Seniorin vorbeiging, drehte dieser um, hielt die Bargteheiderin auf und würgte sie unvermittelt. Die 80-Jährige ging daraufhin fast bewusstlos zu Boden.

Dies nutzte der Täter aus, ließ von ihr ab und versuchte daraufhin in den Besitz der Handtasche zu gelangen. Die Seniorin rief mit allerletzter Kraft um Hilfe, so dass der Täter ohne Beute flüchtete.

Er wird als männlich, mit einem geschätzten Alter von 50 Jahren beschrieben, ca. 180 -185 cm groß und von schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung.

Die traumatisierte Seniorin traute sich erst am vergangenen Freitag vom Vorfall zu berichten.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet oder sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters geben können. Insbesondere zwei junge Frauen, die der Seniorin zur Hilfe eilten, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell