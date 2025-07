POL-RZ: Feuerwehr auf Einsatzfahrt - Ausweichende Autofahrerin kollidiert mit Kleinbus

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 03.07.2025 | Kreis Stormarn | 02.07.2025 - Pölitz Am 02.07.2025 gegen 16:40 Uhr ereignete sich bei Arbeiten an einem Wohnhaus in Pölitz ein schwerer Arbeitsunfall, bei welchem ein Mann ums Leben kam. Mittwochnachmittag führte ein 57-jähriger Deutscher aus dem Oldesloer Umland Arbeiten in einer Baugrube an ...

