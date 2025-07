Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tödlicher Unfall bei Bauarbeiten an Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

03.07.2025 | Kreis Stormarn | 02.07.2025 - Pölitz

Am 02.07.2025 gegen 16:40 Uhr ereignete sich bei Arbeiten an einem Wohnhaus in Pölitz ein schwerer Arbeitsunfall, bei welchem ein Mann ums Leben kam.

Mittwochnachmittag führte ein 57-jähriger Deutscher aus dem Oldesloer Umland Arbeiten in einer Baugrube an einem Einfamilienhaus aus. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein größeres Mauerteil auf den Mann herab. Er erlitt tödliche Verletzungen. Mehrere freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften, Rettungsdienst und THW waren für die Bergungsmaßnahmen des Verstorbenen vor Ort. Aufgrund des hohen Gewichts des Mauerwerks kam auch ein Kran der Berufsfeuerwehr Hamburg zum Einsatz.

Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecher/in der Polizeidirektion Ratzeburg

