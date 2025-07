Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Leichtverletzte nach Unfall auf der K80 bei Reinbek - Ein Beteiligter alkoholisiert

Ratzeburg (ots)

02.07.2025 | Kreis Stormarn | 01.07.2025 - K80/Reinbek

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich auf der Kreisstraße 80 bei Reinbek ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinfluss.

Am 01.07.2025 gegen 23:40 Uhr befuhr ein 43-jähriger Deutscher aus Reinbek mit seinem Mercedes die K 80 aus Richtung Reinbek kommend in Fahrtrichtung Barsbüttel. Er soll verkehrsbedingt an der roten Ampel kurz vor der Auffahrt zur Bundesautobahn 24 gewartet haben. Als die Ampel auf grün schaltete, soll er wieder losgefahren sein. Von hinten näherte sich, in gleicher Richtung fahrend, ein 44-jähriger Deutscher aus Hamburg mit einem Skoda. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß, bei welchem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leichtverletzt und von eingesetzten Rettungskräften medizinisch versorgt.

Der Hamburger PKW-Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte nahmen bei ihm Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von 1,5 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Auch die Weiterfahrt untersagten sie dem Skoda- Fahrer.

Der 44-jährige Hamburger muss sich nun in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell