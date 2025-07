Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 46 Fahrten unter Drogeneinfluss - Polizei kontrolliert auf der A24 den An- und Abreiseverkehr eines Musikfestivals in M-V

Ratzeburg (ots)

01.07.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25./29./30.06.2025 - BAB 24

Vom 25. bis 29.06.2025 fand in Lärz (Mecklenburg-Vorpommern) ein Musikfestival statt, bei dem ca. 70.000 Besucher erwartet wurden. Beamte der Polizeidirektion Ratzeburg, führten anlässlich dieser Veranstaltung An- und Abreisekontrollen auf der Bundesautobahn 24 durch und stellte dabei zahlreiche Ordnungswidrigkeiten und Straftaten fest. Unterstützt wurden sie von Beamten aus den Polizeidirektionen Lübeck und Bad Segeberg

Am Anreisetag (25.06.2025) kontrollierten 8 Polizisten von 11:00 bis 18:00 Uhr auf dem Rastplatz Gudow Süd in Fahrtrichtung Berlin. Am zweiten Kontrolltag (29.06.2025) waren sogar 20 Ordnungshüter im Einsatz, um die ersten Abreisenden ebenfalls von 11:00 bis 18:00 Uhr auf dem Rastplatz Gudow Nord unter die Lupe zu nehmen. Am letzten Kontrolltag (30.06.2025) kontrollierten 10 Beamte zwischen 12:00 und 17:00 Uhr ebenfalls in Fahrtrichtung Hamburg. Nicht alle kontrollierten Verkehrsteilnehmer waren auch tatsächlich auf dem Weg zum Festival. Der Fokus lag insbesondere auf der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführern.

Insgesamt stellten die Beamten 46 Verkehrsteilnehmer fest, die im Verdacht stehen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Die Beamten untersagten allen Betroffenen die Weiterfahrt und ordneten Blutprobenentnahmen an. Auch drei Strafanzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln nahmen die Beamten auf.

In 5 Fällen verfügten Verkehrsteilnehmer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Unter diesen befand sich auch ein 16-jähriger Ukrainer aus Hamburg mit einem Renault. Als dieser beim Befahren des Rastplatzes die Kontrollstelle der Polizei erblickte, hielt er plötzlich an. Um ungestraft davonzukommen, versuchte der Tatverdächtige noch rasch heimlich einen Fahrerwechsel vorzunehmen. Dies bemerkten die aufmerksamen Einsatzkräfte sofort. Für den Jugendlichen endete die Fahrt mit einer Strafanzeige. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Auch der 43-jährigen ukrainischen Fahrzeughalterin aus Hamburg droht nun ein Strafverfahren, da sie dem Minderjährigen ihren PKW überlassen hatte.

Bei einer Kontrolle hegten die Beamten den Verdacht der Schwarzarbeit, ein weiterer Tatverdächtiger muss sich wegen des Verdachts der Vorenthaltung und Veruntreuung von Arbeitsentgelt verantworten.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt, wie bedeutend die Überwachung des An- und Abreiseverkehrs derartiger Veranstaltungen ist. Die A24 spielt dabei als Reiseroute eine besondere Rolle. Die Beamten der Polizeidirektion Ratzeburg planen auch zukünftig ähnliche Kontrolltage, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell