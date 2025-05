Polizei Dortmund

POL-DO: Einsatz auf einem Autobahnparkplatz: Bargeld, Kaffee, Süßes und Waffen sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0487

Polizei und Zoll kontrollierten in der Nacht zu Dienstag (27.5.2025) auf dem Parkplatz Westerfilde an der Autobahn 45 mehr als 230 Personen und 200 Fahrzeuge. Dafür leitete die Autobahnmeisterei den Verkehr von der A 45 in Richtung Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest auf den Parkplatz um.

Die Polizei vollstreckte fünf Haftbefehle (einer führte zunächst ins Polizeigewahrsam und dann in eine JVA), stellte Waffen sicher und leitete diverse Verfahren ein.

Den Einsatz leitete ein Einsatztrupp der Autobahnpolizei. Beteiligt waren neben dem Zoll auch die Bereitschaftspolizei, das Technische Hilfswerk und die Verkehrsinspektion 3 des Polizeipräsidiums Dortmund. Mit solchen Kontrollen decken die Sicherheitsbehörden immer wieder eine Vielzahl an Verstößen auf. So auch zwischen Montag (18 Uhr) und Dienstag (2 Uhr).

Bei den anschließenden Ermittlungen geht es u.a. um Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz, Hehlerei und Fahren unter dem Einfluss von Rauschmitteln.

Der Zoll entdeckte nicht versteuerte Zigaretten, große Mengen an Kaffee und Süßwaren und leitete Steuerstrafverfahren ein. Die Polizei stellte 2000 Euro Bargeld, Ecstasy, eine Schusswaffe, ein Messer, einen Teleskopschlagstock und einen "Jammer" sicher. Mit dem Gerät können Autodiebe die Funkwellen von Autoschlüsseln lesen und nutzen.

Die Kontrolle der 200 Fahrzeuge und 230 Insassen führte zu insgesamt 40 Maßnahmen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell