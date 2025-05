Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach einen Pkw-Brand in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0482

In der Nacht zu Dienstag (27.05.) brannte gegen 02:30 Uhr ein Audi auf dem Friedhofsparkplatz in der Sedanstraße in voller Ausdehnung. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte die Ausbreitung der Flammen auf zwei weitere Autos nicht verhindert werden. Die drei Fahrzeuge brannten komplett aus. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurde ein weiterer Pkw ebenfalls beschädigt und ein nahgelegenes Buschwerk geriet in Brand. Für die Löscharbeiten wurde die Sedanstraße komplett gesperrt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

