Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wasserrohrbruch in der Ratzeburger Straße

Erhebliche Verkehrsbehinderungen in Bad Oldesloe

Ratzeburg (ots)

03.07.2025 | Kreis Stormarn | 03.07.2025 - Bad Oldesloe

Am 03.07.2025 gegen 12:45 Uhr kam es in der Ratzeburger Straße in Bad Oldesloe aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wasserrohrbruch. Dadurch kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Donnerstagmittag traten nach einem Wasserrohrbruch in der Ratzeburger Straße in Bad Oldesloe große Mengen Wasser aus. Es entstanden Straßenschäden in noch unbekanntem Ausmaß. Die Feuerwehr ist derzeit noch im Einsatz. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab. Es ist mit einer Vollsperrung mindestens bis in die Nachtstunden zu rechnen. Dadurch kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Polizei rät, das Stadtgebiet Bad Oldesloe nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell