POL-DN: Einbruch in Bürogebäude

Düren (ots) - Am Freitag (03.01.2025) sprach eine vermeintliche Spendensammlerin Kundinnen und Kunden in einem Supermarkt in der Renkerstraße an. Kunden machten den Marktleiter gegen 15:30 Uhr auf eine Frau aufmerksam, die mit einem Klemmbrett unterwegs war und Kunden ansprach. Als der Marktleiter die junge Frau ansprechen wollte, rannte sie weg. Man konnte sie dann jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. ...

mehr