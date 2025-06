Polizei Düren

POL-DN: Räuberischer Diebstahl am Dürener Hauptbahnhof - Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Am Sonntagmorgen (29.06.2025) wurde ein 30-jähriger Mann aus Kreuzau gegen 07:25 Uhr Opfer eines räuberischen Diebstahls am Dürener Hauptbahnhof. Der Täter entwendete das Portemonnaie sowie ein Mobiltelefon und verletzte den Geschädigten dabei leicht. Ersten Ermittlungen zufolge kam es bereits wenige Minuten vor der Tat zu einem Kontakt zwischen dem Geschädigten und dem bislang unbekannten Tatverdächtigen in der Josef-Schregel-Straße. Dort bat der Täter um Kleingeld, woraufhin der Geschädigte ihm zwei Euro übergab. Anschließend begaben sich beide zu Fuß in Richtung Bahnhof, wobei der Täter den Mann weiterhin mehrfach um Geld bat. Am Bahnhof zog der Tatverdächtige das Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche des Opfers und entfernte sich auf einem E-Scooter. Der 30-Jährige verfolgte den Tatverdächtigen zu Fuß, konnte ihn zunächst kurzzeitig anhalten und forderte sein Eigentum zurück. Daraufhin schlug der Täter ihn und setzte seine Flucht in Richtung Langemarckpark fort. Der Geschädigte verfolgte ihn weiterhin, stürzte dabei jedoch.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - schlanke Statur - kurze schwarze Haare - schwarzes T-Shirt - schwarze Hose - unterwegs auf einem E-Scooter

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell