Polizei Düren

POL-DN: Drei Motorräder entwendet - Die Polizei bittet um Mithilfe

Düren / Inden (ots)

Im Stadtgebiet Düren und in der Ortslage Inden kamen in der Zeit von bis insgesamt drei Motorräder durch Diebstahl abhanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am gestrigen Donnerstag (26.06.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter im Stadtgebiet Düren zwei Motorräder. Im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 10:00 Uhr kam in der Roonstraße eine grüne Kawasaki ZX-6R Ninja mit dem Kennzeichen DN-PI 36 abhanden.

Im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 07:05 Uhr kam in der Heinrich-Gossen-Straße ein Leichtkraftrad Honda CBR-125R mit dem Kennzeichen DN-LX 31 abhanden.

Ebenfalls zur Anzeige gebracht wurde der Diebstahl eines Motorrades vom Typ BMW F650 in weiß mit dem amtlichen Kennzeichen DN-HM 257. Entwendet wurde das Fahrzeug in der Schützenstraße in Inden im Zeitraum vom 18.06.2025, 18:00 Uhr bis zum 26.06.2025, 06:30 Uhr.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Tatumständen und Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-0 zu melden.

