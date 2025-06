POL-DN: Brand verursacht Sach- und Gebäudeschaden

Jülich (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Aachener Landstraße/ Westring am Mittwochabend (25.06.2025) wurde ein 30-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Der Mann aus Jülich befuhr gegen 19:00 Uhr die B56, aus Fahrtrichtung Aldenhoven kommend, in Richtung Jülich. Von dort fuhr er in den Kreisverkehr ein. Zur selben Zeit war ein 22-Jähriger mit seinem Pkw auf der B56 in Fahrtrichtung Aldenhoven ...

