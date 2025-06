Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Kreisverkehr - Ein Leichtverletzter

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Aachener Landstraße/ Westring am Mittwochabend (25.06.2025) wurde ein 30-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt.

Der Mann aus Jülich befuhr gegen 19:00 Uhr die B56, aus Fahrtrichtung Aldenhoven kommend, in Richtung Jülich. Von dort fuhr er in den Kreisverkehr ein. Zur selben Zeit war ein 22-Jähriger mit seinem Pkw auf der B56 in Fahrtrichtung Aldenhoven unterwegs. Er fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr ein und nahm hierbei, nach eigenen Angaben, den Motorradfahrer, der sich schon auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs befand, zu spät wahr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge in deren Folge der 30-Jährige mit seinem Motorrad über die Fahrbahn rutschte und sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Jülich in ein Krankenhaus. Der Autofahrer aus Münster blieb unverletzt.

