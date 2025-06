POL-DN: Sieben PKW am Badesee beschädigt - Die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots) - Zwischen Dienstag (24.06.2025) und Mittwoch (25.06.2025) wurden in Düren ein Motorrad und ein Roller entwendet. Am Friedrichplatz stahlen bislang unbekannte Täter ein Motorrad der Marke Suzuki, Modell V-Strom 650. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum zwischen 23:30 Uhr am Dienstagabend und 09:00 Uhr am Mittwochmorgen. Zum Zeitpunkt der Tat war das amtliche Kennzeichen EN-F 47 am Fahrzeug angebracht. ...

mehr