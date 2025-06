Polizei Düren

POL-DN: Motorrad und Roller gestohlen

Düren (ots)

Zwischen Dienstag (24.06.2025) und Mittwoch (25.06.2025) wurden in Düren ein Motorrad und ein Roller entwendet.

Am Friedrichplatz stahlen bislang unbekannte Täter ein Motorrad der Marke Suzuki, Modell V-Strom 650. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum zwischen 23:30 Uhr am Dienstagabend und 09:00 Uhr am Mittwochmorgen. Zum Zeitpunkt der Tat war das amtliche Kennzeichen EN-F 47 am Fahrzeug angebracht.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Oststraße. Dort wurde zwischen 14:00 Uhr am Dienstag und 07:50 Uhr am Mittwoch ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio, Modell Medley, entwendet. An dem Fahrzeug war zuletzt das Kennzeichen DN-QZ 153 angebracht.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

