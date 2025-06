Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Unfall verursacht und davongefahren

Gengenbach (ots)

Die Polizei in Offenburg bittet um Hinweise zu einem noch unbekannten Unfallverursacher in Gengenbach. Am Sonntagabend parkte ein 42-Jähriger seinen orangefarbenen SUV der Marke Nissan an der Ecke Engelgasse / Am Hofberg am Fahrbahnrand. In der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit dem geparkten Pkw. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher samt Fahrzeug vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nehmen die Beamten des Polizeireviers Offenburg unter Telefon 0781 212200 entgegen.

/ BME

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell