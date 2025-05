Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ausgelöster Heimrauchmelder in der Innenstadt

Plettenberg (ots)

Gegen 15:00 Uhr waren der Leiter des Ordnungsamtes und der Kämmerer der Stadt Plettenberg fußläufig auf dem Weg zur Feuerwache, als diese einen ausgelösten Heimrauchmelder und eine diffuse Rauchentwicklung im 2. OG. an einem Mehrfamilienhaus feststellten. Umgehend alarmierten Sie Feuerwehr und warnten bereits die anwesenden Bewohner. Beim Eintreffen der Feuerwache bestätigte sich die Meldung. Zunächst war nicht klar ob sich noch eine Person in der Wohnung befand. Die Feuerwehr bereitete einen Löschangriff vor und brachte die Drehleiter von außen zur weiteren Erkundung in Stellung. Es wurde ein gewaltsamer Zugang zur Wohnung geschaffen. Hier konnte der vorgehende Trupp angebranntes Kochgut als Ursache ausmachen und dieses in der Spüle ablöschen. Eine Person befand sich nicht in der Wohnung. Nach den abschließenden Lüftungsmaßnahmen konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden.

Exkurs am Rande. Bedingt durch die Arbeiten an der Herscheider Straße kommt es auch für die Feuerwehr zu Einschränkungen. Um den Bürgern schnelle Hilfe zukommen zu lassen rückt seit dem Beginn der Baumaßnahme an der Herscheider Straße Höhe der Firma Winkemann die Feuerwehr Herscheid Löschgruppe Hüinghausen zu Einsätzen im Industriegebiet und im Bereich Bremke mit aus. So auch im Vorgriff auf den o.g. Einsatz als die BMA eines Industriebetriebs im Bereich Bremker Linde ausgelöst hatte. Hier lag jedoch kein Schadenfeuer vor.

Einsatz Königstraße: Feuerwache und Löschgruppe Stadtmitte Einsatz Bremker Linde: Feuerwache, Löschgruppe Holthausen und Feuerwehr Herscheid Löschgruppe Hüinghausen

