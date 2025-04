Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Einsatzübersicht des Wochenendes

Plettenberg (ots)

Recht Einsatzreich gestaltete sich das abgelaufene Wochenende für die Feuerwehr Plettenberg. Nahezu alle Einheiten waren in verschiedene Einsätze eingebunden. Nachfolgend eine Übersicht beginnend am Samstag morgen.

05:54 Uhr: Brandeinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Ortslage Böddinghausen. Die Feuerwehr rettete 3 mobilitätseingeschränkte Personen aus dem verrauchten Flur des 3. Obergeschosses. Der Kleinbrand im Flur konnte schnell durch einen Trupp unter PA gelöscht werden. In Anschluss an die Belüftung des Gebäudes konnte der Einsatz nach ca. 1,5 Std beendet werden. Im Einsatz waren die Feuerwache sowie die Löschgruppen Eiringhausen, Ohle, Selscheid, Landemert und Stadtmitte.

14:00 Uhr: Große Übung im Industriegebiet Köbbinghausen aller Einheiten der Feuerwehr. Den Grundschutz sicherte die Löschgruppe Oestertal.

15:49 Uhr: In der Brauckstraße brannte eine kleine Wiesenfläche. Anwohner konnten das Feuer vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Die Feuerwehr wässerte den Bereich großzügig und kontrollierte den Bereich abschließend. Im Einsatz war hier die Löschgruppe Oestertal.

17:24 Uhr: Auf der K5 in Fahrtrichtung Plettenberg ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Die Feuerwehr wurde hier über einen automatischen Notruf alarmiert. Im Einsatz waren die Feuerwache sowie die Löschgruppe Oestertal.

20:54 Uhr: Im Bereich des Fahrradwegs an der alten Lennebrücke war es zu einem Flächenbrand gekommen. Die Kräfte der Feuerwache konnten diesen eindämmen und ablöschen.

Sonntag 00:36 Uhr: Der Rettungsdienst benötigte bei dem Transport eines Patieten zum Fahrzeug Unterstützung. Die Kräfte der Feuerwache waren hier mit dem HLF zusätzlich zum Rettungsdienst im Einsatz.

15:17 Uhr: Ein ausgelöster Heimrauchmelder in der Graf - Engelbert - Straße lies die Feuerwehr erneut ausrücken. Bei der Kontrolle der Wohnung konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Die Feuerwache und die Löschgruppe Stadtmitte konnten somit schnell zurück in ihre Standorte.

18:08 Uhr: Ölspur im Bereich Ernst - Moritz - Arndt - Straße. Im Einsatz war die Feuerwache

18:29 Uhr: Auslaufende Betriebsmittel an der Scharnhorststraße. Im Einsatz war die Feuerwache

