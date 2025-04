Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Lagerhalle drohte einzustürzen - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Plettenberg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr wurden die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr zu einem brisanten Einsatz gerufen: Anwohner hatten besorgniserregende Geräusche an einer Lagerhalle an der Herscheider Straße wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Diese bat die Plettenberger Feuerwehr umgehend um Amtshilfe.

Vor Ort bestätigte sich die dramatische Lage: Eine etwa 10 x 15 Meter große Lagerhalle zeigte massive Strukturschäden und drohte akut einzustürzen. Da sich glücklicherweise keine Personen im Gebäude aufhielten, fokussierte sich der Einsatz auf die Absicherung des Bereichs - insbesondere wegen der Gefährdung von Bürgersteig und Herscheider Straße. Die Straße wurde sofort zwischen dem Oberstadt Kreisverkehr und der Einmündung Regerweg voll gesperrt.

Mittels Drohne und Drehleiter, welche außerhalb des gefährlichen Trümmerschattens positioniert wurde, erkundeten die Einsatzkräfte das Gebäude. Auf dem teils eingestürzten Dach entdeckte man rund 10 Kubikmeter Wasser, die die Statik zusätzlich massiv belasteten.

In einer schnellen, gut abgestimmten Aktion mit dem Plettenberger Bauamt setzte die Feuerwehr eine Tauchpumpe über die Drehleiter ein, um das Wasser gezielt abzupumpen. Nach etwa 30 Minuten zeigte die Maßnahme Erfolg: Die Dachkonstruktion konnte sichtbar entlastet werden, und die Einsturzgefahr konnte deutlich reduziert werden. Abschließend wurde die Gefahrenstelle für nachfolgende bauliche Sicherungsmaßnahmen großräumig durch die Feuerwehr abgesperrt.

Ein schönes Zeichen gelebter Teamarbeit zeigte sich im Anschluss: Nach dem schweißtreibenden Einsatz spendierten die eingesetzten Polizisten den Brandschützern ein Eis - selbstverständlich aus eigener Tasche! Ein herzliches Dankeschön für diese tolle Geste.

