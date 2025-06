Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Autos aufgebrochen, Zeugen gesucht

Muggensturm (ots)

Mehrere Diebstahlsdelikte ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Muggensturm. Bislang noch unbekannte Täter machten sich in mehreren Straßen im Ortsgebiet an geparkten Autos zu schaffen und durchsuchten diese nach wertvollen Gegenständen. In bislang sieben bekannt gewordenen Fällen beträgt der Sachschaden an Fahrzeugen und entwendetem Eigentum etwa 600 Euro. Überwiegend handelte es sich um unverschlossen abgestellte Fahrzeuge. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, um telefonische Kontaktaufnahme unter Telefon: 07225 98870.

/ BME

