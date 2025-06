Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Neuried (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein Großaufgebot der Feuerwehr Neuried, des DRK und der Polizei auf die L98 gerufen. Grund hierfür war ein gemeldeter Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Der Fahrer eines Infiniti Q70 befuhr die L98 in westliche Richtung. Dieser versuchte hierbei mehrfach ein vor ihm fahrenden Opel Kombo zu überholen, weshalb er immer wieder auf die Gegenfahrbahn ausscherte. Der 43 Jahre alte Fahrer des Opel Kombo musste sein Fahrzeug dann jedoch verkehrsbedingt abbremsen, was der 43-jährige Fahrer des Infiniti Q70 zu spät erkannte und beim Wiedereinscheren auf den Opel Kombo auffuhr. Dieser wurde hierbei auf einen vor ihm stehenden Fiat, besetzt mit 3 Personen im Alter von 56, 59 und 80 Jahren aufgeschoben. Die Insassen des Opel Kombo sowie des Fiat wurden leicht verletzt. Der 43 Jahre alte Unfallverursacher blieb unverletzt. Dieser täuschte zunächst vor, die Unfallstelle absichern zu wollen, flüchtete dann aber zu Fuß in ein angrenzendes Feld. Im Zuge einer groß angelegten Fahndung konnte er dann durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Offenburg angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Da sich beim Unfallverursacher Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel und Medikamente ergaben, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro./AFK

