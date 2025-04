POL-COE: Senden, Münsterstraße/ Raub auf Tankstelle

Coesfeld (ots) - Das schöne Wetter lockt wieder Spaziergänger in die Natur. Leider lockt das wieder herum auch Diebe auf die Wanderparkplätze. So auch gestern (03.04.2025) in Nottuln. Hier brachen bislang unbekannte Täter in zwei Autos ein. Sie entwendeten aus einem auf dem Wanderparkplatz an der Leopoldshöhe geparkten weißen Ford Kuga einen Rucksack samt Inhalt ...

