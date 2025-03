POL-EU: Falsche Dachdecker bringen Senior in Bedrängnis

Euskirchen (ots) - Ein 58-jähriger Radfahrer stürzte am gestrigen Montag (24. März) gegen 15 Uhr auf der Kölner Straße in Euskirchen. Der 58-Jährige befuhr die Kölner Straße in starken Schlangenlinien. An der Kreuzung Kölner Straße/Pützbergring verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz zog sich der Mann Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 58-Jährigen starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort ...

