L 3303: Unfall führt zur Brückensperrung

Mehrere Personen verletzt

64572 Büttelborn (ots)

Am Donnerstagnachmittag (03.07.2025) ereignete sich auf der Brücke der Landstraße 3303 in Höhe Büttelborn ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem sieben Personen schwer verletzt wurden. Vier Autoinsassen mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen gerettet werden. Die Brücke war im Zuge der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Nach ersten Ermittlungen kam es gegen 17 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu mehreren Kollisionen eines Fahrzeugs mit anderen Fahrzeugen. Hierbei kam es auch zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem BMW und einem Volvo. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Vier Autos kamen letztlich auf der Brücke zum Stehen, ein weiteres Fahrzeug geriet in die Böschung neben der Autobahn (A 67). Zuvor wurde bereits ein Auto im Kreuzungsbereich B42 / L3303 touchiert.

Aus dem Fahrzeug in der Böschung konnte die Feuerwehr sowohl den Fahrer, als auch die beiden Mitfahrerinnen retten. Alle drei kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. In zwei weiteren Fahrzeugen wurden insgesamt vier weitere Personen schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der genaue Unfallhergang sowie dessen Ursache sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An drei Autos entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme waren mehrere Freiwilligen Feuerwehren aus der Region, mehrere Rettungswagen und Notärzte sowie mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Gegen 20:30 Uhr waren die Maßnahmen an der Unfallstelle beendet und die Fahrbahnen konnten wieder freigegeben werden.

