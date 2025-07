Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Leiche aus See geborgen

Darmstadt (ots)

Nach größeren Suchmaßnahmen am Mittwochabend (02.07.) an der Grube "Prinz von Hessen" (wir haben berichtet), die am späten Abend zunächst unterbrochen wurden, konnten Polizeitaucher am Donnerstagmittag (03.07.), gegen 12.30 Uhr, bei einer weiteren Absuche den Leichnam eines Mannes aus dem See bergen.

Die Identität des Toten steht noch nicht zweifelsfrei fest, erste Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den gesuchten 27-Jährigen handeln dürfte, nach dem seit gestern Abend nach einem vermuteten Badeunfall gesucht wurde.

Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Nach derzeitigem Kenntnisstand deutet alles auf einen Unglücksfall hin. Es liegen bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6068939

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell