Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Anzeige gegen 25-Jährigen

Kriminalpolizei ermittelt

Darmstadt (ots)

Nach einer Festnahme am Mittwochnachmittag (2.7.) in einem Schwimmbad in der Alsfelder Straße muss sich ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 14 Uhr meldete sich der Bademeister telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass drei junge Frauen im Alter von 17 Jahren in einem Schwimmbecken unsittlich berührt worden sein sollen. Sofort alarmierte Polizeikräfte waren umgehend vor Ort und nahmen zunächst zwei 18- und 25-jährige Männer vorläufig fest. Für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen kamen sie mit auf die Wache. Nach bisherigen Erkenntnissen soll lediglich der 25-Jährige als Tatverdächtiger in Frage kommen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in diesem Fall dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet aber sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell