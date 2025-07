Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Suche nach 27-Jährigem zieht größeren Einsatz nach sich

Darmstadt (ots)

Die Suche nach einem 27 Jahre alten Mann an der Grube Prinz von Hessen hat am Mittwochabend (2.7.) einen größeren Einsatz nach sich gezogen. Gegen 17.40 Uhr alarmierte ein Zeuge über Notruf die Polizei und meldete, dass er seinen Bekannten vermissen würde. Dieser wäre in dem See schwimmen gewesen, seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die ersten Ermittlungen lassen auf einen möglichen Badeunfall schließen. In der Folge wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, an denen Feuerwehr, Rettungsdienst, ein Polizeihubschrauber sowie die DLRG mit einem Sonarboot, Wassersuchhunde und Taucher der Feuerwehr beteiligt waren. Die intensive Suche dauerte mehrere Stunden, blieb bislang jedoch ohne Ergebnis. Um die Arbeiten störungsfrei durchführen zu können, wurde der See durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt für die Öffentlichkeit gesperrt. Weitere Suchaktionen sind im Laufe des Tages geplant.

