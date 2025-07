POL-DA: Viernheim: Segway geortet und Verdächtiger vorläufig festgenommen

Rimbach (ots) - Am Sa. 30.06.25 zw. 16 und 17 Uhr wurde in Rimbach, Am Anwesen Am Mühlbächl 22 eine Mauerabdeckung beschädigt. Der Verursacher war in der o.g. Zeit mit einem schwarzen Sprinter mit der Aufschrift AMAZON vermutl. rückwärts gg. die Mauer gefahren, und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An der Mauer entstand eine Schaden von ca. 2000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation ...

