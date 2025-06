POL-DN: Geschwindigkeitskontrolle auf der L218 Panoramastraße

Düren (ots) - In der Van-der-Giese-Straße wurde in der Nacht von Donnerstag (12.06.2025) auf Freitag (13.06.2025) ein Sprinter aufgebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Werkzeug und eine Spezialkamera erbeuteten unbekannte Täter in der Van-Giese-Straße. Sie brachen einen Mercedes Sprinter auf, der zwischen 22:00 Uhr am Donnerstag und 08:00 Uhr am Freitag auf Höhe der Hausnummer 35 geparkt war. Der Schaden liegt im ...

