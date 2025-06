POL-DN: Unfall mit verletztem Pedelec-Fahrer - Polizei sucht flüchtigen Pkw und Zeugen

Jülich (ots) - Am Samstag (14.06.2025) wurde ein Junge aus Aldenhoven bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung An der Vogelstange/ Heckfeldstraße leicht verletzt. Die Polizei sucht einen am Unfall beteiligten Autofahrer. Der 12-Jährige befuhr gegen 13:50 Uhr den linken Gehweg der Straße An der Vogelstange in Fahrtrichtung B 56. An der Einmündung zur ...

