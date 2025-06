Polizei Düren

POL-DN: 12-jähriger Pedelecfahrer bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Jülich (ots)

Am Samstag (14.06.2025) wurde ein Junge aus Aldenhoven bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung An der Vogelstange/ Heckfeldstraße leicht verletzt. Die Polizei sucht einen am Unfall beteiligten Autofahrer.

Der 12-Jährige befuhr gegen 13:50 Uhr den linken Gehweg der Straße An der Vogelstange in Fahrtrichtung B 56. An der Einmündung zur Heckfeldstraße habe er diese überqueren wollen. Obwohl es ihm nach eigenen Angaben aufgrund eines geparkten Pkw nicht möglich war, herannahenden Verkehr einzusehen, fuhr er mit seinem Pedelec auf die Fahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem Pkw bei dem es sich um einen Pkw in der Farbe Grau handeln soll. Der Junge aus Jülich stürzte aufgrund des Zusammenstoßes und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der Pkw entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle, kehrte kurz darauf noch einmal zurück - jedoch ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht nun dem Fahrer. Dieser wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - circa 30-35 Jahre alt - kurze, dunkle Haare - schwarze Hose - schwarzes Shirt - Tattoo am linken Arm

Die Polizei bittet den Fahrer des Fahrzeugs oder Zeugen des Unfalls sich unter der 02421 949-0 zu melden.

