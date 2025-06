POL-DN: Einbruch in Christuskirche

Düren (ots) - Durch eine geringfügig veränderte Email-Adresse entstand einer Firma in Düren bei einem Online-Betrug ein Schaden von 35.100 Euro. Eine Aufforderung per Mail vom Chef einen bestimmten Geldbetrag an ein bestimmtes Konto zu überweisen - ein Vorgang der für die Buchhaltung in einer Firma absolut alltäglich und nicht ungewöhnlich ist. So auch in ...

