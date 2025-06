POL-DN: Radfahrer durch Kollision mit Pkw leicht verletzt - Unfallverursacher flüchtig

Merzenich (ots) - Am Mittwochmorgen (11.06.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Aachener Straße. Der bislang unbekannte Täter war bei seiner Flucht nicht allein - er trug einen kleinen weißen Hund unter dem Arm. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 10:05 Uhr beobachtete der Vater der Bewohnerin, wie ein Mann plötzlich mit zwei Tüten in den Händen und einem kleinen weißen Hund unter dem Arm aus ...

mehr