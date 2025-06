Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher flieht mit Hund unter dem Arm

Merzenich (ots)

Am Mittwochmorgen (11.06.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Aachener Straße. Der bislang unbekannte Täter war bei seiner Flucht nicht allein - er trug einen kleinen weißen Hund unter dem Arm. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 10:05 Uhr beobachtete der Vater der Bewohnerin, wie ein Mann plötzlich mit zwei Tüten in den Händen und einem kleinen weißen Hund unter dem Arm aus dem Badezimmerfenster des Hauses sprang. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Blatzheim. Der Zeuge befand sich zu diesem Zeitpunkt unmittelbar vor der Haustür. Nach Betreten des Hauses stellte der Zeuge fest, dass sämtliche Räume durchwühlt waren. Zudem fehlte ein Tresor. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft. Der Hund gehörte augenscheinlich dem Täter und war offenbar während der Tat durchgehend bei ihm. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 25 bis 35 Jahre alt - schlanke Statur - Bart - trug eine dunkle Kappe und eine Sonnenbrille - bekleidet mit dunkler kurzer Hose und schwarzen Schuhen - führte zwei Tüten mit sich - hatte einen kleinen weißen Hund bei sich

Die auffällige Flucht mit einem Hund unter dem Arm könnte Passanten oder Anwohnern aufgefallen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Aachener Straße gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell