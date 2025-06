Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsgefährdung zwischen Oberlinxweiler und Remmesweiler im Dienstgebiet der PI St. Wendel

Am Samstag den 31.05.2025 gegen 21:10 und 21.30 Uhr kam es zu einer Verkehrsgefährdung in St. Wendel zwischen den OT Oberlinxweiler und Remmesweiler (in Höhe des dortigen Weihers)

Verursacher ist ein silberner Golf. Dieser sei komplett in die Gegenfahrbahn geraten und habe ein entgegenkommender Pkw zu Vollbremsung gezwungen so dass dieser auf den Grünstreifen ausweichen müssen, um eine frontalen Zusammenstoß zu vermeiden. Nun wird der Fahrzeugführer als Zeuge gesucht, welcher das Ausweichmanöver einleiten musste um den Unfall zu vermeiden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sollen sich bitte mit der Polizei in St. Wendel in Verbindung setzten.

