POL-WND: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in St. Wendel

Niederlinxweiler (ots) - In der Zeit vom 25.04.25 bis 28.04.25 begab sich ein bislang unbekannter Täter zum Anwesen Nr. 19 in der Oberlinxweilerstraße in Niederlinxweiler und verursachte dort mit einem unbekannten Gegenstand wellenförmige Kratzspuren an mehreren Glaselementen der Eingangsfront. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Die Polizei in St. Wendel bittet nun Zeugen, die Hinweise in der ...

