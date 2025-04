Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Tholey

Tholey (ots)

Am Montag, den 28.04.25, wurde in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16:00 Uhr in der St. Wendeler Straße ein geparktes Auto beschädigt. Der Geschädigte hatte seinen weißen PKW in dieser Zeit vor dem Anwesen Nr. 18 abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er im vorderen linken Kotflügelbereich einen Schaden feststellen. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort feststellen, dass es sich um einen deutlichen schwarzen Reifenabrieb handelte. Zeugen, die in der genannten Zeit etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851/8980 oder unter PI-WND@polizei.slpol.de zu melden.

