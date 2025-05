Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Tötungsdelikt in Krefeld | Tatverdächtiger festgenommen | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

In Krefeld wurde am Mittwochabend (7. Mai 2025) eine Person getötet. Die Polizei hat kurz darauf einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen - er wird heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Informationen folgen in Kürze. (76)

