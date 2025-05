POL-KR: Innenstadt: Radfahrer fährt Kind an und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Um Ihr Fahrrad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei Krefeld auch in diesem Jahr wieder Fahrradregistrierungstermine an den verschiedenen Bezirksdienststandorten an. Wann? - Do, 15.05. Wache Bockum - Di, 03.06. Polizeipräsidium am Nordwall - Fr, 06.06. Wache Hüls - Di, 17.06. Wache Uerdingen - Di, 24.06. Wache Traar - Di, 01.07. ...

mehr