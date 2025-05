POL-KR: Pedelec-Training für Senioren - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Polizeipräsidium Krefeld

Pedelec-Training für Senioren - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Krefeld

Am Mittwoch (7. Mai 2025) fand auf einem Firmengelände an der Märkischen Straße ein Pedelec-Training für Senioren statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Team der Verkehrsunfallprävention der Polizei Krefeld. Nachdem die Pedelecs auf Verkehrssicherheit überprüft worden waren, bekamen die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine kurze Theorie-Einheit, bei der sie auf Gefahren im Straßenverkehr hingewiesen wurden. Danach wurden die Teilnehmenden durch verschiedene Stationen geführt: Auf dem Pedelec-Simulator konnten sie die eigene Reaktionsfähigkeit in Gefahrensituationen testen und auf dem Pedelec-Parcours ihre motorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Des Weiteren simulierten die Veranstalter mit einer Tür-Attrappe eine aufschlagende Autotür, vor der die Senioren das Rad zum Stehen bringen mussten. An weiteren Stationen wurde der Bremsweg geübt und der richtige Umgang mit Hindernissen wie Schlaglöchern und herabhängenden Ästen trainiert. An einem eigens aufgestellten Sattelschlepper konnten die Senioren sich aus der Fahrerkabine heraus selbst ein Bild von den Gefahren des Toten Winkels machen. Die Polizei Krefeld bietet zudem noch geführte Radtouren an. Für Terminanfragen können Interessierte eine E-Mail an VSB.Krefeld@polizei.nrw.de senden. Auch über den offiziellen WhatsApp-Kanal der Polizei Krefeld (Polizei NRW Krefeld) werden weitere Termine bekannt gegeben. (75)

