Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulwegüberwachung bei der Theodor-Heuss-Grundschule in Asselheim

Grünstadt / Asselheim (ots)

Im Rahmen der Schulwegüberwachung errichteten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Langgasse in 67269 Grünstadt Ortsteil Asselheim im Bereich der dortigen Grundschule und der gegenüberliegenden Kindertagesstätte eine Kontrollstelle. Im Zeitraum 07:30 bis 08:15 Uhr kontrollierten die Beamten 30 Fahrzeuge. Dabei wurden verschiedene Verstöße festgestellt und sanktioniert. In zwei Fällen wurde je ein Kind gänzlich ohne Sicherung transportiert, in einem Fahrzeug wurde ein Kind ohne die vorgeschriebene Sicherung, d.h. ohne geeigneten und zugelassenen Kindersitz, befördert. Weiterhin wurde ein Mängelbericht ausgestellt, da der Fahrzeugführer die Fälligkeit der Hauptuntersuchung des Fahrzeugs überschritten hatte.

