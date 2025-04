Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nur kurz einkaufen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... wollte ein 16-Jähriger mit seinem E-Scooter am 04.04.2025 um 10:40 Uhr, als er in der Friedrich-Ebert-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dem jungen Fahrer konnten im Verlauf der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf THC. Hiernach räumte der aus Neustadt/W. stammende Jugendliche auch den Konsum von Cannabis ein. Im weiteren Verlauf wurde ein Erziehungsberechtigter verständigt, welcher den E-Scooter an sich nahm und den 16-Jährigen zur Dienststelle begleitet. Hier wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

