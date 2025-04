Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - 2 Verkehrsunfälle auf der A61 Richtung Koblenz, Höhe Ludwigshafen führen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

Ludwigshafen a. Rhein (ots)

Am Freitagmittag ereigneten sich auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz kurz hintereinander 2 Verkehrsunfälle im Bereich des Autobahnkreuzes Ludwigshafen.

Zunächst wurde gegen 13.30 Uhr bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein Verkehrsunfall auf der A61 in Richtung Koblenz, kurz vor dem Autobahnkreuz Ludwigshafen mitgeteilt. Hier kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Skoda Fabia und einem Opel Corsa auf dem linken Fahrstreifen. Die 45jährige Skoda-Fahrerin erkannte den vor ihr bremsenden Opel Corsa zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Opel auf. Durch den Aufprall wurde die 45jährige Unfallverursacherin leicht verletzt. Sie erlitt Prellungen im Bereich des Oberkörpers. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde der Skoda Fabia bei dem Unfall derart beschädigt, dass Öl und Kraftstoff auslief. Der 20jährige Opel Fahrer blieb unverletzt. Zur Bergung und Reinigung der Fahrbahn musste der linke Fahrstreifen für ca. 1 Stunde gesperrt werden.

Gegen 13.47 Uhr, wurde der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein weiterer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A61 in Richtung Koblenz, dieses mal kurz nach dem Autobahnkreuz Ludwigshafen mitgeteilt. Bereits kurze Zeit später trafen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, sowie der Polizei an der Unfallstelle ein. Da die am Unfall beteiligten Fahrzeuge die gesamte Autobahn blockierten, musste die A61 für ca. 30min komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte der 49jährige Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vor ihm bremsenden Mercedes eines 56jährigen Mannes auf. Durch den Aufprall riss der Anhänger vom Kleintransporter ab und blieb auf der linken Spur stehen. Ein 34jähriger Fahrer eines Ford Fokus versuchte dem Anhänger ausweichen und prallte dabei gegen das Zugfahrzeug des Unfallverursachers. Der 56jährige Mercedesfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Beckenfraktur und einen Oberschenkelhalsbruch. Er wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters und der Fahrer des Fords blieben unverletzt.

Zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn blieb der rechte Fahrstreifen noch bis ca. 17.45 Uhr gesperrt.

Die Polizei schätz den Sachschaden bei dem 1. Unfall auf ca. 10000,- Euro und bei dem 2. Unfall auf ca. 50000,- Euro.

Bei beiden Unfällen waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Ludwigshafen, die Feuerwehr Mutterstadt, sowie die Autobahnmeisterei Ruchheim im Einsatz waren.

Infolge der beiden Unfälle kam es zu einem erheblichen Rückstau auf der A61. Die Staulänge betrug teilweise bis zu 7 Kilometer. Auch auf der A650 in Richtung Bad Dürkheim kam es infolge der Unfälle auf der A61 zu einem Rückstau von ca. 3 Kilometern.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell